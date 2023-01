Os produtores de leite continuam a enfrentar dificuldades com o aumento do preço da energia e da ração. Com isso, o preço para o consumidor também aumentou, e muito, nos últimos meses.

Numa ida ao supermercado, o corredor do leite é aquele onde é visível o aumento de preços.

O litro de leite meio gordo, por exemplo, está a custar entre 80 cêntimos e um euro. São, no mínimo, mais 20 cêntimos do que em janeiro do ano passado.

O preço do leite depende das matérias primas que estão cada vez mais caras: a soja, por exemplo, está a 511 euros a tonelada, mais 100 euros do que o ano passado.

O preço do litro pago ao produtor aumentou, rondando agora os 60 cêntimos, como resposta às suas reivindicações. O dinheiro está a ser usado para pagar contas em atraso.

Para já, não estão previstos mais aumentos no preço para o consumidor final

O consumo de leite tem estado a diminuir e, por enquanto, não vai faltar leite nas prateleiras.