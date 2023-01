O preço dos combustíveis volta a subir esta segunda-feira. É a terceira semana consecutiva de aumentos e o valor será o mais alto, desde novembro.

Fonte do setor avançou à SIC que a gasolina deverá subir 3,5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo irá subir 1,5 cêntimos por litro.

Com este aumento, a gasolina passará a custar, em média, 1,745 euros por litro e o gasóleo 1,654 euros, o valor mais alto em dois meses.

Quem precisa do carro com frequência, tem de abastecer com regularidade e a solução passa por alternativas que tragam alguma poupança.