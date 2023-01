Como se explica a fama dos Certificados de Aforro nos últimos meses?

Os Certificados de Aforro são um modo de investir as poupanças de forma segura, sem possibilidade de perder o dinheiro investido. O capital é garantido, já que se trata de títulos de dívida pública, ligados ao Estado, onde a possibilidade de falência é quase nula. À sua poupança vão sendo acumulados juros que fazem aumentar o inicial valor investido.

Mas porque é que estes certificados ganharam tanta fama nos últimos meses? A razão é simples. Os juros estão indexados às taxas Euribor - a três meses, - praticadas na habitação. E desde o início da guerra na Ucrânia que as Euribor não param de subir, fazendo aumentar de forma exponencial o valor a pagar nos créditos à habitação o que consequentemente aumenta os juros destes certificados.

Para além dos juros ainda são oferecidos prémios de permanência. No início do segundo ano até ao final do quinto ano acresce à taxa base o valor de 0,5%. Do sexto ano ao último - o décimo - aumenta para 1%.

Sendo um produto com mais de 60 anos, as regras já foram atualizadas em cinco séries diferentes. A atual é a série E, a única comercializada nos dias de hoje.

Para abrir uma conta Aforro deve dirigir-se a uma Loja CTT ou a um Espaço Cidadão. A conta é aberta no IGCP, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, entidade que faz a gestão da dívida pública portuguesa e trabalha especificamente com títulos do Tesouro, onde está incluído este modelo de certificados.

Não precisa de dinheiro para abrir a conta, mas quando quiser subscrever os certificados o dinheiro já tem de estar disponível.

Os certificados só podem ser subscritos por particulares, não são transmissíveis e o mínimo valor a investir é a subscrição de €100 ou seja, 100 unidades. E o máximo por titular é de 250 mil unidades (€250 mil).

Depois de aberta a conta pode consultar e fazer novas subscrições digitalmente através do sistema Aforro Net, ainda que também seja possível fazê-lo nos CTT.

O reembolso do montante e juros capitalizados, é feito no 10º aniversário da data de subscrição e o certificado é automaticamente resgatado, chegando “ao fim da sua vida”. Não pode liquidar os títulos, ou seja, reaver o dinheiro, nos primeiros três meses após a subscrição, depois dessa data podem ser amortizados em qualquer altura.

Se quiser resgatar apenas uma parte dos Certificados de Aforro, para continuar a acumular no valor deixado, pode fazê-lo, mas nunca pode deixar um valor menor a 100 unidades.

