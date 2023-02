Economia

Pais com filhos com deficiência ou doença crónica passam a ter direito ao teletrabalho

Tom Werner/Getty Imagens

A proposta dos socialistas foi aprovada, na especialidade, no grupo de trabalho sobre alterações laborais no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, que esta quarta-feira deve concluir os trabalhos, depois de uma maratona de reuniões desde novembro.