Em muitos casos, valor mensal do crédito à habitação aumentou 600 euros num ano

O aumento das taxas de juro está a fazer disparar o valor mensal do crédito à habitação. Há pessoas que estão a pagar cerca de 200 euros a mais do que pagavam pela prestação da casa, uma subida que está a ter um grande impacto nos orçamentos familiares e que pode não ficar por aqui.

O aumento das prestações da casa tem sido uma realidade para quem tem crédito à habitação com taxa de juro variável.

A SIC visitou um apartamento em Odivelas que se encontra à venda e, caso alguém decida comprá-lo com recurso a um empréstimo, ficará a pagar mensalmente cerca de 1600 euros.

Há um ano, pelo mesmo imóvel, pagaria 1000 euros e em setembro 1300.

Euribor deverão subir até ao verão

Muitos portugueses veem-se agora confrontados com aumentos consideráveis das prestações, o que tem obrigado a uma melhor gestão de gastos.

Se o cenário já não é animador, as perspetivas a médio prazo também não são as melhores. Depois de ontem ter anunciado um novo aumento, o Banco Central Europeu já disse que as taxas de juro vão subir, pelo menos, até ao verão.