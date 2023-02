Marques Mendes anuncia défice abaixo das previsões do Governo

Luís Marques Mendes diz que o défice de 2022 vai ficar duas décimas abaixo do previsto. O comentador da SIC apurou que o valor do défice irá ser de 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB)

“O défice público em queda vai se de 1,3%, o défice de 2022”, avança Marques Mendes. “É verdade, o primeiro-ministro em dezembro tinha apontado para 1,5% ou até abaixo. Eu apurei e vai ser mais abaixo, portanto um 1,3% do PIB. E acho que isso vai ser muito positivo.”

Segundo a projeção do Governo, o défice não iria ultrapassar os 1,5% do PIB. No final do ano passado, António Costa disse que esse valor dá “margem” para responder ao “grau de incerteza” que se viverá em 2023.