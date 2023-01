António Costa: "O Governo pôs-se a jeito, cometeu erros"

Em entrevista à RTP no dia em que se assinala um ano da maioria absoluta, o primeiro-ministro admitiu que existiram “problemas dentro do Governo”, alguns deles que “tiveram consequências políticas graves”. No entanto, desvalorizou os chamados “casos e casinhos” quando comparados com os problemas causados pela guerra na Ucrânia, nomeadamente, a subida da inflação.

“Esses problemas, sem desvalorizar, não se comparam com os problemas que atingem o dia a dia”, disse.

Esta segunda-feira, António Costa confessou que “aprendeu muito ao longo do último ano” com a maioria absoluta a exigir um maior escrutínio e a reforçar a necessidade de responder a todas as dúvidas. Mas voltou a sublinhar: “nenhum desses casos nos pode fazer distrair do que é mais importante”.

Quando questionado sobre a insatisfação manifestada pela população, o primeiro-ministro refugiou-se novamente na subida da inflação. “O motivo da insatisfação tem a ver com a inflação”, apontou.

“Casos” com Pedro Nuno Santos e Fernando Medina

Mesmo depois de ter deixado o Governo, Pedro Nuno Santos voltou a ser alvo de polémica ao admitir que, afinal, não só tinha tido conhecimento como tinha autorizado, via Whatsapp, a indemnização a Alexandra Reis. Terá a admissão de culpa surpreendido António Costa? “Pelos visto, surpreendeu o próprio", respondeu.

O primeiro-ministro frisou que Pedro Nuno Santos “tirou a ilação política relativamente à forma como o processo decorreu” e lembrou que está em curso um inquérito na Assembleia da República. Esclareceu ainda que não tinha tido conhecimento prévio da atuação do ex-ministro das Infraestruturas neste caso.

“Ele demitiu-se e só semanas depois é que veio a recordar-se. Eu não podia saber”, afirmou.

Relativamente ao mais recente caso que envolve o ministro das Finanças, António Costa recusou-se a fazer “especulações” e disse que “é muito saudável” ninguém estar acima da lei.