O ex-ministro da Defesa e atual ministro dos Negócios Estrangeiros vai estar esta tarde na Assembleia da República (AR), para “debater a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade”. E que outros assuntos são esses? Entre eles está a mais recente polémica: a derrapagem nas obras do antigo Hospital Militar.

Esta audição, sublinhe-se, acontece depois de o próprio ministro ter desmentido, a partir de Bruxelas, a notícia avançada na passada sexta-feira pelo jornal Expresso e que dava conta de que, afinal, Gomes Cravinho não só soube como autorizou essa despesa. Ou seja, o custo da obra iria ficar um milhão de euros acima do previsto.

Há cerca de um mês também no Parlamento o ministro afirmou, recorde-se, que nunca autorizou um aumento da despesa nas obras, que tinha como orçamento inicial de 750 mil euros, mas que acabaram por custar praticamente o triplo.

A sustentar a informação, o semanário Expresso divulgou um documento que prova que, afinal, João Gomes Cravinho foi informado do aumento de custos há quase três anos.

Esse documento indicava que, ao custo inicial da obra (750 mil euros) deviam ser acrescentados outros valores referentes a trabalhos extra solicitados pelo Exército, no valor de mais 420 mil euros. São ainda referidas outras exigências adicionais da nova direção clínica do hospital, que podiam chegar aos 500 mil euros.

Ou seja, o valor das obras ficava já 920 mil euros, sendo que no final acabou por custar 3,2 milhões de euros – quatro vezes que o primeiro orçamento.

Já esta terça-feira, confrontado com o facto de o ministro dos Negócios Estrangeiros ter assumido que, enquanto titular da pasta da Defesa, no anterior Governo, teve conhecimento da derrapagem nos custos das obras do antigo Hospital Militar de Belém, António Costa assegurou que mantém “a confiança nos membros do Governo que estão em funções”.