Costa com novo registo e o ministro que é a "fragilidade" do Governo

Numa entrevista à RTP, o primeiro-ministro responde aos casos e polémicas que marcaram o primeiro ano do mandato de um Governo com maioria socialista. Bernardo Ferrão analisa a postura de António Costa, José Gomes Ferreira identificou uma “estratégia de resposta às perguntas” e Ângela Silva apontou uma "novidade".

Bernardo Ferrão reparou num "ministro que está a refletir" o resultado da última sondagem, na qual o PS está a ser ultrapassado pelo PSD. António Costa parece ter ficado "assustado com os valores".

A "fragilidade" do Governo foi o tema que uniu os comentadores e esteve em destaque na análise à entrevista. O chefe do Executivo está preocupado com as questões em torno de Fernando Medina, aponta Bernardo Ferrão.

Os três comentadores alertam para o "risco" que implicaria a saída do ministro das Finanças: a queda do Governo.

O José Gomes Ferreira sublinha que o primeiro-ministro não admitiu em nenhuma circunstância o que é "uma linha vermelha".

Ainda assim, Gomes Ferreira anotou a "estratégia de resposta às perguntas" que eram colocadas sobre os casos com ministros e secretários de Estado. Os assuntos foram desviados para a "questão da guerra e da inflação", o que, na ótica de José Gomes Ferreira, é "estar a enganar os portugueses".

Já Ângela Silva entende que a entrevista apresentou uma “novidade”: António Costa mudou de registo.