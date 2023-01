O presidente da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal (IL) afirmou este domingo que o primeiro-ministro "tem feito tudo" para não se acreditar que o Governo cumprirá a legislatura e tem-se mostrado incapaz de gerir o seu próprio executivo.

"Quem tem feito tudo para que não acreditemos nisso é o próprio secretário-geral do PS e o Governo no seu conjunto. Nós temos uma sucessão de eventos que provam a incapacidade de António Costa de gerir o seu próprio Governo", respondeu à Lusa Rui Rocha, em Arouca, distrito de Aveiro, quando confrontado com afirmações do primeiro-ministro.