Prazo de Costa para conclusão do Metro de Alcântara: "Até às 24 horas de 31 de dezembro de 2026"

O primeiro-ministro avisou esta sexta-feira que as obras para a extensão do metropolitano de Lisboa a Alcântara têm de cumprir o calendário do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), estando concluídas “até 31 de dezembro de 2026”.

Esta advertência foi transmitida por António Costa na sessão comemorativa dos 75 anos do Metropolitano de Lisboa, no Terreiro do Paço, com a presença do presidente da Câmara, Carlos Moedas, e do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.

Antes do ato simbólico do lançamento do concurso público para a extensão da linha vermelha do metro, entre a atual estação de São Sebastião e a futura estação terminal de Alcântara, o líder do executivo salientou a importância do cumprimento dos prazos inerentes ao PRR.