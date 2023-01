Um ano de maioria absoluta do PS, 12 meses de “casos e casinhos”

Ciclo de casos sem fim à vista? Eleições antecipadas são um cenário provável? Existe uma verdadeira alternativa se o Governo do PS cair? Com moderação de Ricardo Costa e Bernardo Ferrão, o Expresso da Meia-Noite foi emitido na SIC Notícias a 27 de janeiro, e contou com a presença de Paulo Rangel, eurodeputado e vice-presidente do PSD, Luís Paixão Martins, consultor de comunicação e autor do livro "Como Perder uma Eleição", Bernardo Blanco, deputado e vice-presidente da Iniciativa Liberal, e Marina Costa Lobo, politóloga.

