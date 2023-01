Governo

"Trapalhão" e "poucochinho": as reações dos partidos à entrevista de António Costa

Em entrevista à RTP, António Costa reconheceu esta quinta-feira que o Governo "se pôs a jeito" com erros que cometeu e admitiu que existiram problemas dentro do Executivo. Os partidos já reagiram às declarações do primeiro-ministro.