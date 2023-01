Costa acusa revista Visão: “Habituem-se” foi descontextualizado

O primeiro-ministro, António Costa, acusa a revista Visão de descontextualizar a expressão “habituem-se”, que usou numa entrevista em dezembro.

Na edição da revista Visão desta semana, António Costa publicou uma resposta no Correio do Leitor, depois de, na semana passada, a diretora da Visão, Mafalda Anjos, ter recordado essa mesma entrevista no editorial.

A entrevista, após ter sido publicada em dezembro, gerou várias críticas e o primeiro-ministro vem agora esclarecer que a expressão “habituem-se” - utilizada para fazer capa - foi retirada de contexto.

António Costa rejeita que tenha sido arrogante e diz ainda que a fotografia, em que foi acusado de ter uma pose altiva, não ilustra o tom da entrevista. O primeiro-ministro esclarece ainda que a posse foi encenada e que lhe foi pedido que ficasse de lado com a perna cruzada.

“Há semanas que pago com o silêncio o penoso castigo de ter confiado na Visão”, pode ler-se na resposta de Costa no Correio do Leitor.

A revista Visão recusa as acusações, diz que trabalha com valores de rigor, isenção e transparência e que a opinião é livre.