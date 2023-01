PJ esclarece que buscas na Câmara de Lisboa não estão relacionadas com Medina ou Costa

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, esclareceu esta terça-feira que as buscas na Câmara de Lisboa visam mandatos anteriores a Fernando Medina, mas negou qualquer relação com o mandato de António Costa.

"Quando numa determinada investigação, em que já decorreram buscas, é necessário cirurgicamente encontrar um documento ou ir à procura dele, a PJ e o Ministério Público diligenciam", afirmou Luís Neves, adiantando que "foi isso que aconteceu na Câmara de Lisboa".

Recusando falar sobre a investigação por se tratar de "uma diligência que faz parte do segredo de justiça e do inquérito", o diretor da PJ admitiu apenas que em causa estão "factos em investigação, mais antigos até" do que o mandato de Fernando Medina naquela autarquia.

Questionado sobre se os factos remontam ao mandato do primeiro-ministro, António Costa, enquanto presidente da Câmara de Lisboa, afirmou que "não" e que "quando há suspeitas não tem que ser o mandato de A, B ou C", vincado que "há outras personagens e outros atores que podem ser suspeitos".

Buscas na Câmara de Lisboa relacionadas com processo Tu tti Frutti

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou à SIC que, as buscas desta terça-feira à Câmara de Lisboa, aconteceram no âmbito do processo conhecido por Tutti Frutti, iniciado em 2017 e divulgada um ano depois.

Em causa estão suspeitas da prática de crimes económico-financeiros decorrentes da contratação de pessoal e da adjudicação direta de serviços a empresas ligadas ou controladas por dirigentes políticos, sobretudo do PSD, mas também alguns do PS.

Segundo a PGR, este caso encontra-se em investigação no DIAP de Lisboa e está sujeito a segredo de justiça.

Em 2018, segundo nota da Procuradoria-Geral da República de Lisboa (PGR) , foram realizadas cerca de 70 buscas, incluindo escritórios de advogados, autarquias, sociedades e instalações partidárias "em diversas zonas geográficas do território continental e dos Açores".

No decurso dessas buscas, a PJ apreendeu documentação de, pelo menos, 13 pessoas ligadas à autarquia de Lisboa, que terão recebido avenças por parte do PSD. Os investigadores suspeitam que dirigentes sociais-democratas terão pago serviços e negociado a atribuição de empregos, em troca de favores políticos.

Esta terça-feira, os investigadores analisaram documentos relacionados com processos urbanísticos geridos pelo ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado, durante a presidência municipal de Fernando Medina, atual ministro das Finanças.