Faz um ano que o PS ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta. Uma data que se cumpre hoje sob uma ameaça de eleições antecipadas, para depois das europeias do próximo ano.

Com uma vitória com maioria absoluta a 30 de janeiro de 2022, não se antecipava que a discussão do primeiro aniversário da governação maioritária andasse à volta de eleições legislativas antes do tempo.

Luís Montenegro admite que isso possa acontecer já em 2024, depois das eleições europeias. Mas António Costa vai mantendo que por mais obstáculos e resultados intercalares, o Governo vai chegar ao fim da legislatura, em 2026.