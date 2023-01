Um ano de maioria absoluta do PS: mandato marcado por várias polémicas

A maioria absoluta do Partido Socialista foi conquistada há exatamente um ano.

Com polémicas e sucessivas demissões, o primeiro-ministro garante que o Governo vai chegar ao fim da legislatura.

António Costa tem contado com o apoio do Presidente da República. No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa deixou claro que não quer demitir o Governo ou voltar a dissolver o Parlamento.

Doze meses e doze exonerações depois, com a entrada de 14 novos governantes, a maioria absoluta socialista tem nas ruas a maior contestação de todas: a dos professores.