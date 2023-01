Um ano de maioria absoluta: Carlos César alerta para problemas salariais

O presidente do PS, Carlos César, diz que é tempo de o Governo atender às questões salariais e de carreiras que os dois anos de pandemia de covid-19 forçaram a relegar para segundo plano.

"É altura de, caso a caso, resolvermos esses problemas. Alguns estão a ser resolvidos - e de certeza que o problema dos professores também começará a ter um desenho na sua resolução que vai permitir-lhes terem confiança num processo que não seja interrompido de recuperação daquilo a que entendem ter direito", afirma.

O presidente do PS considera "curiosa" a intensidade e frequência de "casos" tornados públicos nos últimos meses e defende que não tipificam uma linha de comportamento no Governo.

No balanço de um ano de maioria absoluta, Carlos César destaca ainda o crescimento económico do país e garante que não vê qualquer ameaça à estabilidade do Governo nos avisos do Presidente da República, de que 2023 é um ano decisivo.