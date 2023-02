Renault e Nissan mantêm participações cruzadas nos próximos 15 anos

A Nissan e a Renault vão manter participações cruzadas de até 15% nos próximos 15 anos, num acordo que será formalizado em 31 de março, com o objetivo de estabilizar a aliança e desenvolver oportunidades comuns, anunciaram as empresas esta segunda-feira.

"Enquanto os acordos anteriores da Aliança permitiram às empresas executarem as suas respetivas estratégias ao longo dos últimos 24 anos, é necessária uma nova abordagem para permitir aos membros da Aliança prepararem-se para futuras oportunidades na indústria", referem num comunicado.

O acordo vai abranger um período inicial de 15 anos, indicaram. A Renault tinha anunciado na semana passada que iria reduzir a participação na Nissan de 43,4% para 15%, para colocar as duas fabricantes automóveis em pé de igualdade, depois de meses de difíceis negociações.O reajuste era uma exigência da empresa japonesa há algum tempo, para resolver uma fonte de conflito, no âmbito de uma restruturação da aliança com o grupo francês.

A disparidade nas participações das duas empresas foi um motivo de atrito porque, apesar de se ter tornado muito mais lucrativa do que a Renault, a Nissan não tinha direito a voto na fabricante francesa. A partir de agora, podem usar direitos de voto, mas com o limite de 15%. Os restantes 28,4% ficam num fundo, com os direitos de voto neutralizados, exceto para certas decisões como a eleição ou dispensa de administradores ou propostas que não sejam apoiadas pea Nissan.

A aliança Nissan-Renault começou em 1999, com a empresa francesa a investir cerca de 4.000 milhões de dólares (3.700 milhões de euros) na fabricante japonesa, que na altura passava por dificuldades financeiras.A parceria, que também inclui o construtor japonês de menor dimensão Mitsubishi Motors, produziu o carro elétrico Leaf e a série de gama alta Infiniti.

A Nissan vai investir para se tornar um "acionista estratégico" da Ampere, uma empresa que a francesa Renault está a criar para fabricar exclusivamente veículos elétricos, acrescentou o mesmo comunicado.

A Renault e a Nissan têm vindo a negociar novas fórmulas de cooperação desde o final de 2018, quando o antigo presidente das duas empresas Carlos Ghosn, um dos principais responsáveis pela criação da aliança, foi demitido, depois de ter sido detido no Japão por supostas irregularidades fiscais.