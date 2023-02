Desembolsada 2.ª tranche de 1,8 mil milhões de euros do PRR

O primeiro-ministro, António Costa, sublinhou na terça-feira a importância de o país continuar focado na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para transformar e tornar mais sustentável a economia nacional.

"É importante continuarmos concentrados e focados na boa execução do Programa de Recuperação e Resiliência", afirmou António Costa, em Alcobaça, desafiando as empresas portuguesas a "pedalar" para que o país chegue ao final do programa, em 2026, mais bem preparado "não só para enfrentar crises que o futuro" possa trazer, mas sobretudo com "mais e melhor emprego, maior rentabilidade para as empresas e uma economia mais sustentável".