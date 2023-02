Banco de Portugal alerta para entidade sem habilitação para conceder crédito em Portugal

O Banco de Portugal (BdP) advertiu esta terça-feira que os serviços de crédito publicitados no site da Internet 'www.oddobhf.cc' não pertence a qualquer entidade habilitada a conceder crédito ou exercer qualquer outra atividade financeira no país.

"O Banco de Portugal adverte que os serviços de crédito publicitados no sítio da Internet www.oddobhf.cc, não pertencem a qualquer entidade que se encontre habilitada a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal", refere o banco central em comunicado.

Segundo esclarece o supervisor, “a atividade de concessão de crédito, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro), está reservada às entidades habilitadas a exercê-la, conforme o disposto no artigo 10.º daquele diploma” cuja lista pode ser consultada no website do Banco de Portugal na Internet.

De acordo com o BdP, apesar de as entidades autorizadas a exercer a atividade de concessão, intermediação e de consultoria de crédito constarem das listas que podem ser consultadas no Portal do Cliente Bancário, disponível no site do Banco de Portugal, têm chegado ao conhecimento do banco central "situações em que o nome de entidades autorizadas é indevidamente utilizado por terceiros em esquemas fraudulentos, pelo que, em caso de dúvida, o Banco de Portugal pode ser contactado através do formulário disponível no respetivo site ou enviando um 'e-mail' para info@bportugal.pt".