TAP tenta anular contrato que pode ter lesado companhia em 400 milhões

A TAP pediu uma avaliação legal a uma das maiores sociedades de advogados do mundo, o escritório de advogados britânico Norton Rose Fulbrigt. O objetivo é contestar o contrato de leasing de 53 novos aviões Airbus que pode ter lesado a companhia em 400 milhões de euros, negociado por David Neeleman, quando ainda nem era acionista oficial da companhia em 2015, e declará-lo nulo no tribunal arbitral em Londres

O contrato oficializado logo no dia seguinte à privatização ser aprovada em conselho de ministros, levou a companhia portuguesa a desistir de uma encomenda de aviões A350 e renovar a frota com 53 novos aviões Neo, a um preço, de acordo com uma análise da consultora irlandesa Airbone, superior ao valor do mercado.

Em troca deste negócio, Neeleman terá conseguido o dinheiro(que ainda não tinha), para entrar no capital da transportadora.

Há possibilidade dos contratos serem anulados



A Norte Rose Fullbright entregou a analise legal à TAP concluindo que pode haver a possibilidade de os "contratos NEO" serem considerados nulos, por serem ilegais perante a legislação portuguesa. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal já tem a decorrer um inquérito baseado nos resultados apurados nas avaliações legais.