Banco de Portugal recorda João Salgueiro com "relevo no panorama económico e financeiro"

O Banco de Portugal (BdP) recordou este sábado o ex-ministro e antigo vice-governador da instituição João Salgueiro, que morreu na sexta-feira aos 88 anos, assinalando que desempenhou "cargos de relevo no panorama económico e financeiro do país".

Numa nota publicada na sua página de Internet, o BdP realçou que João Salgueiro "foi vice-governador do Banco de Portugal em 1974" e que desempenhou "vários outros cargos de relevo no panorama económico e financeiro do país".

"Neste momento de perda e consternação, o Governador [Mário Centeno] e os membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal endereçam à família do Dr. João Salgueiro o seu mais profundo pesar", é acrescentado na nota.

O antigo ministro João Salgueiro morreu na sexta-feira, aos 88 anos, anunciou a Presidência da República.

João Salgueiro tinha sido condecorado em dezembro de 2021 pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, no encerramento do 5.º Congresso da Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

O economista foi fundador e mais tarde presidente da Sedes, constituída em 1970, para a qual Marcelo Rebelo de Sousa entrou pouco depois.

Licenciado em Economia, João Salgueiro foi subsecretário de Estado do Planeamento antes do 25 de Abril de 1974, entre 1969 e 1971, e depois ministro de Estado e das Finanças e do Plano, entre 1981 e 1983.

Foi também deputado eleito pelo PSD, vice-governador do Banco de Portugal, presidente do Banco de Fomento Exterior, administrador da Caixa Geral de Depósitos e vice-presidente do Conselho Económico e Social.

Em 1985, defrontou Cavaco Silva na corrida à liderança do PSD e perdeu por uma diferença de 57 votos.

Na sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que Portugal perdeu "um dos seus mais brilhantes economistas da segunda metade do século XX".