Combustíveis mais caros esta semana

Os combustíveis ficam mais caros a partir de hoje depois de duas semanas com o preço a descer.



Este aumento contrasta com as duas últimas semanas, em que os preços dos combustíveis registaram descidas.

Em média, segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia:

O gasóleo sobe 1,5 cêntimos, ficando a custar, em média, 1,54 euros.

A gasolina fica mais cara cerca de 1 cêntimo por litro, devendo chegar a 1,67 euros por litro.

Em tendência inversa, o GPL deverá descer esta semana cerca de 4 cêntimos.