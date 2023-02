Privatização da TAP: ex-secretários de Estado chamados ao Parlamento

O Grupo Parlamentar do PS vai chamar ao parlamento o antigo secretário de Estado e atual vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz e a ex-governante Isabel Castelo Branco sobre o processo de privatização da TAP.

"Apresentaremos novo requerimento na próxima semana para ouvir o antigo secretário de Estado Miguel Pinto Luz, a ex-secretária de Estado do Tesouro Isabel Castelo Branco e o presidente da Parpública (Pedro Pinto) que naquela madrugada, doze dias depois de esse Governo ter tomado posse e dois dias depois de ter caído aqui, com uma moção de rejeição, assinou o contrato com o senhor (David)Neelman e o senhor Humberto Pedrosa", anunciou Eurico Brilhante Dias.