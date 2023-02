Custo de vida: “Os preços subiram imenso, então as pessoas levam menos e o mais barato”

Um ano depois do início da guerra na Ucrânia, praticamente, todos os alimentos estão mais caros. Portugal é o terceiro país europeu onde os alimentos subiram mais acima da inflação.

Os aumentos generalizados não acompanham o rendimento das famílias. No caso dos alimentos, a subida é maior do que no conjunto da economia. Em janeiro, chegou quase aos 19%.

No mercado de Matosinhos, os clientes queixam-se da subida do preço das frutas e legumes.

De acordo com a DECO, no último ano, o cesto da fruta e dos legumes disparou 30%. A liderar as subidas está a couve coração, com um aumento de 92%.