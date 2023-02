TAP recruta pilotos que indemnizou há dois anos

Menos de dois anos depois de indemnizados para saírem da TAP, mais de 40 pilotos que migraram para a Portugália podem regressar à companhia aérea.

A notícia é avançada pelo Expresso e confirmada pela TAP.

A transportadora obrigada a encolher para receber ajuda do Estado está novamente a contratar e os que rescindiram têm prioridade.

Este foi um dos termos do acordo estabelecido com os pilotos obrigados a sair em 2021, no esforço de reestruturação da transportadora aérea. Na altura, receberam metade da indemnização a que teriam direito se fossem de facto despedidos.

Além das indemnizações, a TAP pagou-lhes ainda um curso para pilotarem os Embraer da Portugália.

A Portugália, que tem agora mais seis aviões em operação do que há dois anos, perderia, de um momento para outro, quase um quinto dos pilotos de que dispõe.