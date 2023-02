TAP e Atlantic Gateway fizeram contrato que pagava salários de Neelman e Pedrosa

Há novos dados sobre a privatização da TAP. O consórcio vencedor celebrou um contrato de prestação de serviços com a transportadora aérea e o dinheiro servia para pagar os salários dos admnistradores da Atlantic Gateway: David Neelman, Humberto Pedrosa e o filho.

Só em 2017 foram faturados à transportadora aérea quase 1,2 mil milhões de euros.

A notícia do jornal ECO foi conhecida no mesmo dia em que o Parlamento decidiu chamar mais dois ex-governantes do tempo de Passos Coelho à Comissão de Economia e Obras Públicas: Isabel Castelo Branco e Miguel Pinto Luz, secretários de Estado do Tesouro e dos Transportes.

Da pressa do negócio já se sabia, mas nas últimas semanas foram revelados documentos que mostram que o Governo de Passos Coelho estava informado do expediente usado por David Neelman para comprar a TAP.

O esquema que envolve a Airbus está a ser investigado pelo Ministério Público e terá feito a companhia perder muito dinheiro.