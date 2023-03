Falta de habitação torna "impossível" atrair médicos e professores para o Algarve

O Algarve é das regiões que mais sofre com a crise na habitação. Há poucas casas, e são ainda mais caras, o que torna difícil atrair trabalhadores para o turismo, um setor essencial. O Primeiro-ministro esteve esta quarta-feira na região no sul do país, entre outros compromissos, a lançar a primeira pedra de um parque habitacional, financiado pelo PRR.