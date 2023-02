Alojamento local no Algarve: Associação teme aumento da atividade clandestina

No Algarve há desagrado com as alterações ao setor do alojamento local, os proprietários acusam o Governo de fazer os privados pagarem pelas falhas de anos de políticas erradas.

O Algarve soma mais de 40.000 alojamentos locais, acima de um terço dos que existem em todos o país.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos teme que a ideia de travar novas licenças de alojamento local ou de agravar a carga fiscal possa trazer de volta à clandestinidade milhares de camas.

Seria um retrocesso de duas décadas, dizem os hoteleiros. A esmagadora maioria do alojamento local registado no Algarve desde 2009. É composta precisamente por apartamentos e moradias de férias que não tinham qualquer classificação.