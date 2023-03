O Governo informa, esta quinta-feira, que decidiu prolongar o período de consulta pública do programa Mais Habitação, “na parte que diz respeito às propostas de lei”. O prazo, recorde-se, terminava no próximo dia 13.

“Na sequência de um pedido da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), decidiu prolongar o período de consulta pública do programa Mais Habitação, na parte que diz respeito às propostas de lei. (…) ficará assim em consulta pública até 24 de março, sendo depois aprovada no Conselho de Ministros de 30 de março, após o qual seguirá para a Assembleia da República”, lê-se no comunicado do gabinete da ministra da Habitação.