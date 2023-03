"Não vemos um risco específico de contágio", diz Gentiloni

A União Europeia não vê um risco de contágio no setor bancário europeu, após o colapso do Sillicon Valley nos EUA disse, esta segunda-feira, o Comissário Europeu da Economia Paolo Gentiloni.

"Não vemos um risco específico de contágio, mas estamos a vigiar a situação em contacto próximo com o Banco Central Europeu".

O comissário europeu da Economia Paolo Gentiloni garantiu, esta segunda-feira, que Bruxelas está em contacto direto com o Banco Central Europeu. Ainda assim, sublinha que “existe uma possibilidade de contágio indireto, mas de momento não vemos isto como um risco específico”.

O Silicon Valley Bank anunciou falência na sexta-feira e o Signature Bank também fechou depois, mas, entretanto, a Reserva Federal dos EUA anunciou que disponibilizará "financiamento adicional" aos bancos norte-americanos para ajudar a garantir que as instituições tenham capacidade para satisfazer as necessidades “de todos os seus depositantes”.

Hoje, o HSBC, o maior banco europeu, comprou a filial do SVB no Reino Unido depois do seu colapso na semana passada, através de um resgate privado facilitado pelo Governo britânico e pelo Banco de Inglaterra, anunciou o executivo britânico.