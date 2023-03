Sistema bancário europeu é "mais robusto", garante Medina

O ministro das Finanças, Fernando Medina, abordou esta segunda-feira, em Bruxelas, a falência do Silicon Valley Banl (SBV), assegurando que o sistema bancário europeu é "mais robusto".

Depois do Silicon Valley Bank ter anunciado falência, na passada sexta-feira, Fernando Medina explicou ainda que o SVB era "um banco regional", muito "especializado" e destacou a forma como as autoridades americanas lidaram com a situação.

O ministro das Finanças português afirmou que o sistema europeu tem mais regras e existe a supervisão do Banco Central Europeu.

"No sistema europeu está sujeita a supervisão do Banco Central Europeu que tem regras mais rígidas do que aquelas que estavam a ser aplicadas àquele banco. O sistema europeu está, no seu geral, muito mais robusto a supervisão e a regulação tiveram uma mudança grande nestes anos, depois da crise financeira", garantiu Fernando Medina.

Por seu lado, o comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, sublinhou não haver "qualquer contágio direto" para o sistema bancário europeu, na sequência da falência do SVB.

"Não há qualquer contágio direto e a possibilidade de um impacto indireto é algo que nós devemos vigiar, mas, até agora, não há qualquer risco significativo", referiu o comissário.