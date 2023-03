Ter um Alojamento Local (AL) vai ficar mais difícil, só no Interior ou em zonas com menor pressão urbanística continuará a ser possível. O Governo quer limitar o AL para deixar mais casas disponíveis para arrendamento.

Por exemplo, quem tenha visto a taxa de esforço subir acima dos 35%, o valor de referência, vai contar com a ajuda do Estado. No pagamento da renda até ao máximo de 200 euros/mês, desde que tenham um contrato assinado até ao final de 2022 e que o rendimento do agregado, não ultrapasse o 6.º escalão do IRS.

Dados do registo nacional de AL, consultados pelo Público, mostram que no último mês foram feitos quase 1.700 novos registos. Faro está no topo da lista, seguindo-se Lisboa e Porto.

A comparar com dados do ano passado, os pedidos duplicaram. Em Portugal, há perto de 100 mil AL e cerca de um milhão de pessoas com casas de férias.

"O Governo está a cortar as pernas a todas as pessoas que tenham casas de férias e que, no futuro, precisem de um rendimento extra que não podem arrendar. Daí os registos estarem a aumentar no Algarve", Eduardo Miranda, presidente da Associação de Alojamento Local de Portugal.

As novas medidas estão inseridas no pacote Mais Habitação que pretende dar resposta à falta de oferta habitacional. Com as alterações, o Governo diz que vão ser dados incentivos.

"Este conjunto de incentivos não está tão focado no arrendamento acessível, está focado na transição para o arrendamento como incentivo que possamos ter mais respostas", explicou a ministra da Habitação, Marina Gonçalves

Por exemplo, quem conseguir uma licença de Alojamento Local até à data da suspensão pode, mais tarde, mudar o registo para arrendamento. Com isso ganha benefícios, desde logo isenções fiscais durante cinco anos.