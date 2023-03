Bolsas europeias no vermelho, há ou não razão para alarme?

O economista António Nogueira Leite considera que "não há razão" para alarme, apesar das bolsas europeias estarem, esta quarta-feira, a afundar e da situação do Credit Suisse. Em entrevista na Edição da Tarde, o especialista esclarece o que aconteceu com banco suíço.

"Penso que não há razão para alarme, mas há fenómenos que vão além da razoabilidade económica. Enfim, o que é fundamental é que não se instale o pânico", afirma.

Na Edição da Tarde da SIC Notícias, esclarece a razão para a preocupação com o banco Credit Suisse:

"Um dos principais acionistas do Credit Suisse, que é um banco que tem tido problemas, veio dizer que não investia mais no banco. É um bocadinho inopinado. Não se estaria à espera desse tipo de declaração em público, sobretudo, numa altura como esta", disse, acrescentando que o banco ficou "debaixo de stress".

Entretanto, o banco fez um apelo ao Banco Central da Suíça para intervir, refere António Nogueira Leite.

O Credit Suisse, o segundo maior banco suíço pelo valor de mercado, atravessa o pior momento em 167 anos de história, sem sinais de recuperação, atingido por escândalos, empresas de risco em colapso e agora a crise bancária internacional. Fundado em 1856, o banco suíço perdeu cerca de 30% do seu valor na bolsa de Zurique desde meados da semana passada.

O especialista explica que neste momento há "algum pânico no mercado" e "muitas pessoas a apostarem se pode degradar":

"O interesse deles é ganhar dinheiro, aproveitam-se da situação, tentam pressionar vendas para depois comprarem posições e terem ganhos de capital mais a frente".

Bolsas europeias a afundar

As bolsas europeias estão esta quarta-feira a afundar, com o setor da banca em forte queda. Também Wall Street abriu em terreno negativo. Além do turbilhão provocado pelo colapso de dois bancos norte-americanos, agora é o Crédit Suisse que está no centro das preocupações.

O banco suíço já esteve a cair mais de 30%, a maior desvalorização de sempre. A queda é justificada pelos receios quanto à solidez financeira da instituição.

De acordo com o Wall Street Journal, o Banco Central Europeu já está a contactar os bancos da zona euro para avaliar os riscos de exposição ao banco suíço.

O Crédit Suisse está classificado como uma "instituição financeira sistemicamente importante".