Portugueses compram cada vez mais com cartões bancários e online

O número de pagamentos com cartão bancário aumentou 30% entre março de 2022 e fevereiro de 2023, face ao período homólogo, mantendo-se o valor médio por compra nos 36,2 euros, divulgou hoje a SIBS.

De acordo os dados avançados pela empresa de pagamentos, assinalando o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, o crescimento registado é superior nos pagamentos 'online', cujas operações aumentaram 46%, do que nos pagamentos em lojas físicas, onde a subida dos pagamentos com cartão foi de 27%.

Em relação ao método de pagamento 'online' preferido pelos consumidores portugueses, destaca-se o MB WAY, "que registou um crescimento, entre os dois períodos analisados, superior a 90% em número".

No MB WAY, a SIBS salienta a nova operação "Pagamentos Autorizados", que "registou um crescimento de 138% nos primeiros dois meses em que esteve disponível".

Conforme explica, esta nova funcionalidade, dedicada aos pagamentos 'online', permite "pagar de forma mais simples nos comerciantes em que os utilizadores têm subscrições de serviços (como assinaturas de media, 'utilities', etc.) ou em que fazem pagamentos com elevada frequência, garantindo simultaneamente maior segurança e facilidade na gestão dos pagamentos que autorizam".

A análise da SIBS evidencia ainda um crescimento dos pagamentos 'online' em todo o território nacional, tendo o maior número médio de pagamentos 'online' por consumidor (considerando a 'proxy' de cartão) nos últimos 12 meses registado um maior aumento em Lisboa (8,5 pagamentos por consumidor), Setúbal e Porto (7,2), Coimbra (7,1) e Braga (6,4).

Contudo, acrescenta, "o crescimento dos pagamentos 'online' não é exclusivo dos consumidores mais urbanos, mas está presente em todo o território nacional, com os maiores crescimentos em número a registarem-se em Portalegre (+73%), Bragança (+62%), Região Autónoma da Madeira (+58%), Região Autónoma dos Açores (+58%) e Coimbra (+56%), parecendo indicar a tendência na convergência desta adoção".