Preços dos alimentos têm vindo a aumentar no mercado de Coimbra

Os aumentos dos preços estão a gerar cada vez mais dificuldades. No mercado de Coimbra os comerciantes garantem no entanto que as subidas têm sido ligeiras.

Os bens alimentares têm sido o terreno fértil para a inflação. Segundo a DECO, na última semana foi o bacalhau o rei das subidas: 15%.

Em fevereiro a variação homóloga do preço dos bens alimentares ultrapassou os 20%. A esperança é que a escalada tenha parado.

Quem ia ao mercado à procura de qualidade e frescura, agora diz também encontrar preços competitivos com as grandes superfícies, especialmente nas hortaliças.

Mas mesmo com a carteira em esforço, fixar preços não parece ser o caminho preferido por clientes e comerciantes.

Semanas de subida abrupta no preço dos alimentos, de que tanto comerciantes como clientes se queixam. O desejo é que pelo menos os aumentos possam estabilizar.