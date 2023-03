Mais de 100 mil trabalhadores estiveram em protesto Lisboa, garante CGTP

A CGTP diz que conseguiu juntar mais de 100 mil trabalhadores em Lisboa na manifestação nacional contra o aumento do custo de vida este sábado.

O protesto juntou trabalhadores dos setores público e privado que encheram a Avenida da Liberdade.

Os milhares de manifestantes quiserem mostrar que está em causa a dignidade de quem trabalho e exigem respeito pelas carreiras e profissões, descontentes com o aumento do custo de vida e com os salários que não acompanham.

A CGTP, que convocou a greve, exige o aumento dos salários e das pensões e o controlo dos preços. E acusa o Governo de não dar prioridade a estes assuntos.