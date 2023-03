INE divulga défice orçamental do ano passado

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira o défice orçamental de 2022, que o Governo e os economistas consultados pela Lusa estimam ter-se fixado abaixo de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

O Governo estimava, na proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), um défice de 1,9% do PIB, mas o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro das Finanças, Fernando Medina, têm vindo a sinalizar que acreditam que será inferior a 1,5%.

Também os economistas consultados pela Lusa esperam que o saldo orçamental negativo se tenha situado abaixo da meta oficial do executivo.

Em 2021, o défice orçamental foi de 2,9%.

Os dados da execução orçamental, em contabilidade pública, revelaram um défice de 3.591 milhões de euros em 2022, 1.600,8 milhões abaixo do previsto no Orçamento e uma melhoria de 5.018 milhões de euros face a 2021.

Os dados que serão divulgados pelo INE são na ótica da contabilidade nacional, usada tradicionalmente para as comparações internacionais.

O organismo de estatística nacional publica a primeira notificação do Procedimento dos Défices Excessivos, que são entregues pelos Estados-membros a Bruxelas, estando associados os principais agregados das Administrações Públicas e as Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional.