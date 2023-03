Manifestação contra o aumento do custo de vida junto ao mercado de Benfica, em Lisboa

Cerca de 50 pessoas manifestaram-se este sábado junto ao mercado de Benfica, em Lisboa, contra o aumento do custo de vida. Fazem parte do movimento "os mesmos de sempre a pagar" e dizem que as medidas apresentadas ontem pelo governo não chegam.

O protesto já estava previsto há 15 dias e o IVA zero para alguns alimentos não chegou para demover quem exige mais do Governo, pedem um teto máximo para os preços, como os partidos mais à esquerda, e também criticam os apoios financeiros anunciados ontem.

Quem decidiu protestar junto ao mercado de Benfica contra o aumento do custo de vida, deixa muitas dúvidas e perguntas ao Executivo.