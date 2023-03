Vai receber ou pagar? Simulador do IRS já está disponível

Está disponível no Portal das Finanças o simulador que permite verificar se vai ou não receber reembolso do IRS este ano.

A entrega do IRS só começa a 1 de abril, mas a ferramenta que permite ver quanto tem a receber ou a pagar já está disponível no Portugal das Finanças.

Como tenho acesso ao simulador?

No caso de ter IRS automático, o processo é mais fácil. Basta fazer login no Portal das Finanças e, no menu do IRS, entrar na opção do IRS automático. É aí que vai encontrar a simulação que vai ditar o valor a receber ou a pagar.

No caso de não ter acesso à declaração pré-preenchida, terá de completar as informações pedidas para proceder à simulação.

Ainda tem um dia para reclamar das faturas de despesas gerais

O prazo para reclamar sobre os valores calculados pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) relativos às despesas gerais familiares termina esta sexta-feira, 31 de março.

Tem mais um dia para verificar os valores apurados pela AT para efeitos de dedução à coleta do IRS e para reclamar, se for caso disso, no que diz respeito às chamadas despesas gerais familiares.

Nesta categoria estão em causa gastos relacionados com as conta da água, luz, telecomunicações e a generalidade dos produtos adquiridos em supermercados, por exemplo, ou ainda compras de combustível, roupa ou eletrodomésticos, entre muitos outros.

A entrega da declaração anual do IRS, relativa aos rendimentos de 2022, arranca no dia 1 de abril e termina a 30 de junho.