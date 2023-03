IVA zero: ministra da Agricultura avisa que Governo vai estar atento

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, disse esta sexta/feira que o Governo está a fazer um esforço para que a redução do IVA a zero tenha efeito nos preços pagos pelos consumidores.

O objetivo do acordo é estabilizar os preços e reduzi-los para o consumidor, começa por explicar a ministra Maria do Céu Antunes, garantindo que o Governo "vai estar atento a todo este processo".

Por isso, foi criada uma comissão de acompanhamento. "A Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar (PARCA) está ativa e atenta", avisa.