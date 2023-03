Inflação recuou em março para 7,4%

Na estimativa rápida, o INE revela que a inflação voltou a recuar em março, para 7,4%, taxa inferior em 0,8 pontos percentuais, em relação ao mês anterior.

“Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá voltado a diminuir, para 7,4% em março de 2023, taxa inferior em 0,8 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior”.

“Esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, verificado em março de 2022”.

Em comparação com o mesmo mês do ano passado, o Índice de Preços no Consumidor este mês subiu 7,4%

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de março de 2023 serão publicados no próximo dia 13 de abril.