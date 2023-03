Marcelo espera que IVA zero nos alimentos contribua para descida da inflação

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta sexta-feira que a estimativa rápida do INE, que indica que a inflação recuou para 7,4%, representa “a primeira descida significativa nos últimos meses”.

No entanto, ressalva que “ainda é pouco” e “depende de fatores, muitos deles internacionais”, como a guerra ou a economia.

Marcelo espera que o IVA zero nos alimentos, anunciado pelo Governo e que deverá entrar em vigor durante o mês de abril, contribua para descida da inflação.

“Vamos ver se as medidas agora aplicadas aos bens alimentares contribuem para a descida da inflação.”

A expectativa, diz Marcelo, é “é uma previsão, no final do ano, já muito mais baixa do que o valor com que estávamos no mês de março”.