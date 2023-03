Entrevista a António Costa: o balanço do primeiro ano de maioria absoluta

Depois do Conselho de Ministros, em Setúbal, em que o Governo fechou o pacote Mais Habitação, o primeiro-ministro está no Jornal da Noite da SIC.

Um ano depois de tomar posse, o Executivo de maioria de António Costa enfrenta várias polémicas e crises. Além da contestação nas ruas, a inflação a níveis recorde, o recuo no IVA para 0% em alguns alimentos do cabaz essencial, a instabilidade na banca internacional e a crise na habitação, com manifestação marcada para este sábado, serão alguns dos temas em análise.

Ao chegar à SIC, o primeiro-ministro assegura que o ano de tomada de posse não é para festejar, porque “as contas fazem-se no fim” e assegura que ainda tem “três anos pela frente”.

“Quero alojamento para as famílias, para jovens”

No dia em que apresentou o pacote final de Mais Habitação, conotado como polémico, ficou ainda por saber quantas casas vão ser construídas e quantas vão ser arrendadas.

“(O plano) É muito completo (…) e integrado para responder a uma necessidade central das famílias, acederem a habitação, algo dramático para a classe média, muito difícil para os jovens e neste momento está tudo a andar”, refere o primeiro-ministro.

No entanto, no que diz respeito ao número de casas que vão ficar disponíveis seja através de construção ou arrendamento, António Costa afirma que “não podemos prever”.

Realça, no entanto, que o objetivo que tem é que haja “número de habitações suficientes para que, quem precisa de habitação, possa aceder”. Fica por saber é quanto é preciso e quanto é que vai ser fornecido.

Uma das medidas mais discutidas e discordantes do pacote de Mais Habitação é o cunhado arrendamento coercivo que fica a cargo dos municípios, mas António Costa não compreende as dúvidas.

“Fiquei perplexo com a grande polémica que gerou esta medida, porque ela assenta em dois conceitos jurídicos que estão consolidados e são pacíficos: a de prédio devoluto, que está definido para efeitos de agravamento da cobrança do IMI desde 2006 e os municípios identificam quais as casas que considera devolutas, segundo já existe uma lei do arrendamento forçado”, explica o primeiro-ministro.

Qual parece ser um dos problemas? Os municípios não querem exercer esta competência e, mesmo sabendo disso, o Governo encarrega-os disso.

“Se o município não pretende forçar arrendamento comunica ao IHRU que (…), se assim o entender, procede ao arrendamento”, responde Costa.

Porém, o IHRU diz ter poucos meios para implementar as medidas do Executivo.

No que diz respeito às críticas dos municípios que dizem que as decisões do Governo foram unilaterais, sem diálogo, o primeiro-ministro assegura que fez o que lhe “competia fazer”.

“O que o Governo fez foi: colocou em debate público e hoje aprovou propostas de lei e encaminhou para a Assembleia da República. Eu vejo que fiz o que me competia fazer. Houve criticas que achei razoáveis, outras não achei razoáveis, agora o debate segue", afirma Costa.

Em resposta ao possível veto do Presidente da República a medidas do pacote de habitação, o primeiro-ministro afirma que não lhe “compete” comentar as funções de Marcelo Rebelo de Sousa e que fez o seu papel.

“Não gosto de comentar o que fazem os outros órgãos de soberania, nem muito menos de condicionar os outros órgãos de soberania, eu faço o que me compete. Eu vejo muita gente a dizer que a habitação está muito cara, mas não vejo muita gente a propor soluções. O Governo propôs soluções”, comenta o chefe do Executivo.

No âmbito de muita contestação social no que diz respeito ao alojamento local, o primeiro-ministro afirma que “a contestação social faz parte da democracia”.

“Nunca propusemos o fim de qualquer das licenças que estejam hoje atribuídas ao alojamento local. Até 2030 os municípios reavaliam se mantém as licenças atuais”, explica.



Para António Costa é “preciso parar” para diminuir a pressão e a quantidade de casas que, segundo o primeiro-ministro são mil por mês, estão a ser retiradas do acesso à habitação “até que haja um novo equilíbrio no país”:

Tensão entre Belém e São Bento

Nos últimos tempos, o Presidente da República e o primeiro-ministro têm estado com relações institucionais tensas, devido às discordâncias e mensagens um para o outro através dos meios de comunicação social.

No entanto, apareceram no estrangeiro juntos no que se pode chamar numa “estratégia de comunicação” para limpar o ruído.

“Eu e o Presidente da República já temos em comum quase oito anos de exercício de funções e algo que os portugueses têm apreciado é de ter sido um período de boa convivência institucional de duas pessoas de famílias políticas diferentes. Não estamos sempre de acordo”, esclarece.