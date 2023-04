Tesla bate recorde de vendas após descida dos preços

A Tesla entregou 422.875 automóveis a nível mundial no primeiro trimestre deste ano, batendo um novo recorde, depois de baixar os preços para impulsionar a procura, noticiou esta segunda-feira a agência financeira Bloomberg.

Os números divulgados no domingo ficaram ligeiramente acima da previsão dos economistas consultados pela Bloomberg, que situou em 421.164 os veículos entregues, sendo que a multinacional, com sede em Austin, no Texas, decidiu baixar o preço dos modelos mais populares e mais baratos (o Model 3 e o Model Y) para atrair os clientes afetados pelo aumento das taxas de juros e pela rápida subida da taxa de inflação.

"O número das entregas da Tesla saiu em linha com a previsão dos economistas, embora tenha sido uma deceção face a alguns dos números de que se falava", lembrou Gene Munster, o sócio-gerente da Deepwater Asset Management.

E prosseguiu: "A Tesla aumentou as entregas em 36% [no primeiro trimestre] face ao ano anterior, mas Elon Musk na última videoconferência sobre resultados previu um crescimento de 50% nas entregas para 2023".

O fabricante norte-americano de carros elétricos "terá de acelerar o ritmo das entregas no resto do ano", advertiu o gestor.

Tesla baixou os preços para aumentar a procura

No início deste ano, a Tesla baixou os preços daqueles automóveis (Model 3 e Model Y) para aumentar a procura, após as entregas do quarto trimestre do ano passado terem dececionado os investidores.

Para Ben Kallo, analista sénior da Baird, especializado nas áreas da energia sustentável e mobilidade, "com tudo o que está a acontecer no ambiente macroeconómico, são números [de carros entregues] muito bons".

"Os analistas [no entanto] vão mudar muito rapidamente sobre [o número de] entregas e vão começar a falar sobre as margens no primeiro trimestre. Tem havido uma atenção muito grande nos cortes dos preços, mas estes prejudicam as margens", avisou o analista.

Elon Musk afirmou que a Tesla pretende fabricar entre 1,8 milhões a dois milhões de veículos até ao final deste ano.

A empresa fabrica os modelos Model S, X, 3 e Y em Fremont, na Califórnia, sendo que a sua fábrica em Xangai, na China, produz o Model 3 e o Y.

A Tesla também fabrica o Model Y nas suas fábricas em Austin, nos Estados Unidos, e em Berlim, na Alemanha.