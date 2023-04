O Governo anunciou, em setembro do ano passado, um apoio de 125 euros, mas até agora há, pelo menos, 239.000 pessoas que ainda não o receberam.

Segundo o Correio da Manhã, não receberam porque não têm o IBAN registado na Segurança Social Direta, nem na Autoridade Tributária. Em causa estão 29 milhões de euros.

Para resolver esta situação, o Governo vai aprovar um despacho para que todos os beneficiários que ainda não tenham recebido o apoio possam designar um IBAN alternativo, que pode ser de uma terceira pessoa, para receberem o dinheiro. Esta medida terá efeito retroativos.

Todas as pessoas com um rendimento mensal bruto até 2.700 euros estavam habilitadas a receber o apoio de 125 euros, no entanto, e por várias vezes, o Governo alertou para a necessidade de os dados estarem atualizados nos sites das Finanças e da Segurança Social.

O pagamento foi feito de uma só vez - em outubro de 2022 - e não abrangia pensionistas.