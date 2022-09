Apoio de 125 euros: saiba o que fazer para o obter

As pessoas com um rendimento mental bruto até 2.700 euros vão receber um apoio de 125 euros. O pagamento é feito de uma única vez, em outubro, e não abrange pensionistas. Para isso, é necessário que os contribuintes tenham os dados atualizados nos sites das Finanças e da Segurança Social.

Além deste apoio de 125 euros, está ainda previsto um subsídio de 50 euros - por dependente - às famílias.

Atualizar IBAN no Portal das Finanças

Deve atualizar, corrigir ou confirmar o IBAN à Administração Fiscal aqui.

Atualizar o IBAN no site da Segurança Social

Deve atualizar os dados no site da Segurança Social Direta.

Aceda a "Perfil", selecione "Dados Pessoais" e "Atualizar contactos" e atualize o email. Depois, selecione "Conta bancária" e atualize o IBAN.

Pacote de apoios às famílias

A medida foi anunciada na segunda-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, e integra o pacote de apoios às famílias que o Conselho de Ministros extraordinário aprovou para mitigar o impacto do aumento do custo de vida no rendimento e cujo custo global ascende a 2,4 mil milhões de euros.