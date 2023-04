A Tupperware, uma das marcas mais conhecidas do país, está em risco de falência. Só na segunda-feira, o valor das ações caiu quase 50%. No ano passado, a fábrica em Portugal despediu 100 trabalhadores.

O alerta foi dado pela própria marca, num comunicado divulgado pela BBC.

Ao final de 80 anos, a empresa Tupperware estima não ter liquidez a curto prazo. A subida da taxa de juros fez com que a icónica empresa de caixas de plástico não conseguisse cumprir as obrigações.

A empresa está a tentar renegociar os empréstimos, mas não chegou a divulgar o relatório final de contas do ano passado. Arrisca-se agora a que as suas ações sejam retiradas da bolsa de valores de Nova Iorque. Entretanto, as ações da marca caíram para metade do valor.

Em Portugal, a empresa opera desde os anos 50. É em Constância que se situa a fábrica onde, só no ano passado, foram dispensados 100 trabalhadores.

A SIC tentou contactar a fábrica da Tupperware em Portugal, mas não obteve qualquer resposta até ao fecho da reportagem.

A Tupperware fala ainda na venda de ativos e em possíveis despedimentos para fazer face à atual situação, enquanto tenta encontrar novas linhas de financiamento.