Clientes e vendedores com dúvidas que isenção de IVA faça diferença no orçamento das famílias

Em vésperas da suspensão do imposto em alguns produtos alimentares, a SIC esteve na Feira do Relógio, em Lisboa. Falou com clientes e vendedores e constatou que são muito poucos os que acreditam que esta medida do Governo faça alguma diferença no orçamento das famílias.

Na Feira do Relógio, em Lisboa, vendedores e clientes receiam que a isenção da descida do IVA nos alimentos acabe por não favorecer as famílias.

Para os vendedores a expectativa é grande e tudo depende dos fornecedores. Garantem que só haverá poupança se todos forem cumpridores.

Os vendodores na Feira do Relógio, são unânimes: qualquer descida do preço praticado pelos fornecedores, é sempre uma ajuda. Mas têm dúvidas que isso venha a acontecer.

Já os compradores dizem que todos os dias são obrigados a fazer contas. Queixam-se que o dinheiro não estica, os ordenados são baixos e que todos os meses têm de cortar alguns alimentos da lista de compras.

A isenção de IVA em 44 alimentos, promulgada pelo Presidente da República, começa a ser aplicada esta terça feira e estará em vigor até 31 de outubro.